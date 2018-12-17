17 Aralık 2018, 15:40
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İntihar İçin Çatıya Çıkan Genç, Parayı Görünce Vazgeçti

Eskişehir'de borcu olduğunu belirterek çatıya çıkan genç, polis ekipleri tarafından gösterilen parayı görünce atlamaktan vazgeçti.

Eskişehir'de 2 bin lira borcu olduğu iddiasıyla bir binanın 6. katına çıkarak kendini aşağıya atmak isteyen şahıs, polis ekiplerinin yakınlardaki bir bankadan aldığı parayı görünce atlamaktan vazgeçti.

NE YAPTILARSA ÇATIDAN İNMEDİ

Alınan bilgilere göre olay, Yenibağlar mahallesi Eker sokakta meydana geldi. Simitçilik yapan Ramazan G. (20), 2 bin lira borcu olduğunu iddia ederek bir bina inşaatının 6. katına çıktı. Burada borcu ödenmezse kendini atacağını söyleyen vatandaş, olay yerine gelen ekiplerden para talebinde bulundu. Eskişehir'in ileri gelenlerine seslenen Ramazan G., bu sırada elinde bulunan jilet ile kollarını kesmeye başladı. Ekipler, yakınlarda bulunan bir bankadan 2 bin lira para aldı.

PARAYI GÖRÜNCE ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ

Çekilen parayı aşağıdan gösteren polisler, inmesi için uyarılarda bulundu. Dün de Emek Mahallesi Ertaş Bulvarında da bir binanın çatısına çıkarak aynı söylemlerde bulunan Ramazan G., paraları görünce atlamaktan vazgeçerek aşağı indi.

Polis ekiplerinin çabaları sonucu aşağı indirilen Ramazan G., gözaltına alındı.

İşte olay yerinden kareler;

Polis,Eskişehir
Kaynak: İHA

YORUMLAR (21)
DÜRBÜNLÜ: Güzel ülkemin insanlarını,,erken bunamasına neden olanları,,aslaa affetmiyelim.
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VATAN SEVER: Mileti ne hale getirdiklerini görsünler Milet iki bin için intahara kalkışıyor utanmadan çıkıp diyorlar büyüyoruz
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MİSAFİR: paranın hepsı 5 telelik toplami 75 tl
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BABA ALİ: Vala biz ne mişız be bir milyon borcum var her gün gün günde yüz kişi ariyor çatıya çıkmadın onun 2 bin borcu var gıç kaldım galiba
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İSTANBUL: Yaşama çevirmek güzel bir şey ama sonu gelmez
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