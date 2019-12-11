"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve adını dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group'la albüm anlaşması yaparak sınırların dışına taşımaya hazırlanan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

"KENDİMİ HARCADIM"

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. Twitter hesabından ilginç sözler paylaşan genç popçunun bu paylaşımı da hayranları tarafından garipsendi. Çoğu takipçi "Arbesk mi dinliyorsun sen, Yine bir şeyler mi içtin" gibi yorumlar yaptı.

TAYTIYLA POZ VERDİ

Daha sonra leopar desenli taytıyla cesur pozlar veren Tilki'ye takipçileri iltifat yağdırırken bazı kullanıcılar "İmpilant şüphesi giderek artıyor, kalçanı mı yaptırdın?" yorumları geldi.