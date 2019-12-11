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"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. "Ben en çok kendimi harcadım" itirafında bulunan Tilki daha sonra leopar desenli taytıyla cesur poz verdi.

11.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:10

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve adını dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group'la albüm anlaşması yaparak sınırların dışına taşımaya hazırlanan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

"KENDİMİ HARCADIM"

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, hesabından "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. Twitter hesabından ilginç sözler paylaşan genç popçunun bu paylaşımı da hayranları tarafından garipsendi. Çoğu takipçi "Arbesk mi dinliyorsun sen, Yine bir şeyler mi içtin" gibi yorumlar yaptı.

TAYTIYLA POZ VERDİ

Daha sonra leopar desenli taytıyla cesur pozlar veren Tilki'ye takipçileri iltifat yağdırırken bazı kullanıcılar "İmpilant şüphesi giderek artıyor, kalçanı mı yaptırdın?" yorumları geldi.


Warner Music Group, Aleyna Tilki, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
AFK:maşallah dişi leopar
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BJK:iste bu arkadaş ilk 6 ay anne sütünün ne kadar önemli olduğunu ve uyuşturucunun gençlerde nelere zarar verdiğinin birebir kanıtıdır
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AMONYAK UZMANI OSMAN:kemalpaşa tatlısı gibi cincikleri ile gündem olmaya çalışıyor.
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90 60 90:bebek bebek herkes kiskaniyor
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SANATÇI MI TABİKİ HAYIR ?:YÜZÜ NE KADAR SOLUK. . TÖVBE TÖVBE. . KAFAYI ÇEKMİŞ GİBİ DURUYOR HER RESİMDE
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???????????:keş gibi harbi nerde boş yer orda çekiyor gibi
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