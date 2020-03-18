“Kendimi iyi hissediyorum ama testim pozitif çıktı”
Flamengo kulübü yaptığı açıklamada futbolculara, teknik heyete ve bütün kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını belirtti.
18.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:00
Flamengo kulübü yaptığı açıklamada futbolculara, teknik heyete ve bütün kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını belirtti. Jorge Jesus haricinde hiç kimsede koronavirüs tespit edilmezken 65 yaşındaki teknik adamın test sonucu pozitif çıktı.
Kulüp, Jesus’un karantinada gözlem altında tutulduğunu ve A takım ile genç takımların antrenmanlarına 10 gün ara verildiğini açıkladı. Benfica kariyerinde birbirinden önemli başarılara imza atan Jorge Jesus, Instagram hesabından şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum ama testim pozitif çıktı. Normal bir insan gibiyim ve şimdi karantinaya giriyorum. Herkese mesajları için teşekkürler."
Kulüp, Jesus’un karantinada gözlem altında tutulduğunu ve A takım ile genç takımların antrenmanlarına 10 gün ara verildiğini açıkladı. Benfica kariyerinde birbirinden önemli başarılara imza atan Jorge Jesus, Instagram hesabından şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum ama testim pozitif çıktı. Normal bir insan gibiyim ve şimdi karantinaya giriyorum. Herkese mesajları için teşekkürler."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: EuroSport.com
Etiketler : Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Spor
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Spor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Spor
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Spor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Spor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu