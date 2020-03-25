Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››“Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum” - Spor

“Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum”

Premier Lig’in ilk koronavirüs vakalarından biri Arsenal’de yaşanmıştı.

25.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:00
“Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum”
Premier Lig’in ilk koronavirüs vakalarından biri Arsenal’de yaşanmıştı. Arteta, Şubat’ta UEFA Avrupa Kupası’nda karşılaştıkları Olympiacos’un başkanı Evangelos Marinakis’e koronavirüs tanısı konulduktan üç gün sonra teste girmiş ve kendisine koronavirüs tanısı konulmuştu.

13 Mart’ta koronavirüs tanısı konulan Arteta, o süreçten beri karantinada bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol televizyon kanalı Le Sexta’ya telefon bağlantısıyla konuk olan 37 yaşındaki teknik adam, hastalığı atlattığını hissettiğini söyledi.

“Koronavirüse yakalandığımı öğrendikten beş gün sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Şu anda ise çok iyiyim. Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum. Koronavirüsten kurtulduğumu hissediyorum. Semptomların neredeyse hepsinden kurtuldum. Enerjiğim ve iyiyim. Olympiacos başkanı Sayın Marinakis’e koronavirüs tanısı konulunca insanlarla temasa geçmek istemedim. Ne olacağını bilmiyordum. Ve hemen test yaptırdım. Bence herkes evde kalmalı ve bu süreci iyi bir şekilde atlatacağına inanmalı. Ben böyle yapıyorum ve emin olun işe yarıyor.”
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler : Koronavirüs, Olympiacos, Arsenal, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar Spor
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı Spor
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı
52 yaşındaki başkan, koronavirüsü yendi! Spor
52 yaşındaki başkan, koronavirüsü yendi!
’Tek tek hesap sormak istiyorum’ diyen Terim’in kızından sert sözler Spor
"Tek tek hesap sormak istiyorum" diyen Terim'in kızından sert sözler
Selçuk İnan’dan duygusal Fatih Terim mesajı Spor
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı
Muriç’ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun mesajı Spor
Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe’den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası Spor
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası
Fatih Terim’e hakaret eden şahıs hakkında AFAD’dan açıklama Spor
Fatih Terim'e hakaret eden şahıs hakkında AFAD'dan açıklama

Son Dakika Spor Haberleri

00:26: Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapmıştık - Spor 00:00: “Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum” - Spor 00:00: Ligue 1 Notları | Hayal kırıklıkları - Spor 23:57: Garry Rodrigues'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Spor 23:52: Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi - Spor 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:01: MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı - Spor 22:57: Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi - Spor 22:28: Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum - Spor 21:08: Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük - Spor 20:31: AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı - Spor 09:06: Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler