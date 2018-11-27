Kendimize Güveniyoruz

Bugün ne yapılabilir ' Sabah
saatleri sıkışık olabilir ancak saat 11: 34'ten sonra Aslan burcuna ilerleyen Ay kendimize çok daha fazla güvenebileceğimiz imkanlar, açılımlar getirmekte. Bu birkaç gün güçlü kişilerle daha olumlu bağlantı kurabilir ve aynı zamanda düşünce ve inançlarımızı daha iyi anlatma imkanı bulabiliriz. Gün boyunca olumlu haberler ya da başarımız açısından geliştirici fırsatlar söz konusu. Nelerden kaçınmalı ' Sabah saatlerinde daha dikkatli olmalıyız. Yolculuklar daha yorucu olabilir. Kişisel konuları, istek ve arzularımızı daha fazla öne çıkarabileceğimiz bir gündeyiz. Bir süredir devam eden sıkıntıları aşmak zor olmayacak. Özellikle akşam saatlerinde daha akıcı bir iletişim ve şansı yakalayabileceğimiz koşullar içindeyiz.