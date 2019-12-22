Kendinden o kadar emindi ki! İkinci soruda elenen yarışması sosyal medyada gündem oldu

ATV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli sunumuyla devam ediyor. Yarışma ekran başındakiler tarafından severek izleniyor.

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da büyük ilgi görüyor. Kimi yarışmacılar iddialı olmasına rağmen ilk soruda elenirken, kimi yarışmacılar da son sorulara kadar ilerleyebiliyor.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayınlanan son bölümde ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.