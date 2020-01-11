Kendine hakim olamıyor! Aleyna Tilki lüks çantasının fiyatıyla dudak uçuklattı

Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve kariyerini sınır dışına da taşıyan Aleyna Tilki, kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürülmüştü. Genç şarkıcı lüks marka çantasının fiyatıyla dudak uçuklattı.

ALIŞVERİŞ TUTKUSUNDAN VAZGEÇEMİYOR

Her konuşması, yazdıkları ve davranışlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, alışveriş tutkusundan vazgeçmiyor. Öyle ki Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istediği iddia edildi.

55 BİN TL'LİK ÇANTASINI KORUMASINA TAŞITIYOR

Dudak uçuklatan harcamalarıyla şaşırtmaya devam eden genç şarkıcı, son olarak Hermes 'in Birkin model bir çantasına 55 bin TL ödedi. Tilki'nin çantasını ise zorunlu durumlarda koruması taşıyor.

HAVALİMANINDA OLAY ÇIKARMIŞTI

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezine alınmış ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Tilki, "Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum" ifadelerini kullandı. Ne söylediğimi hatırlamasam da tavırlarında bana şiddet uygulama ihtimali olduğu için korkmuştum ve bana vurmaması için yüksek sesle konuşup kendimi korumaya çalışmıştım. Oradaki hiçbir kadın beni umursamadığı gibi olayın içine girip bana sempatileri olmadığı için o adamı savunarak onlar da kavgamızın içine dahil oldu." paylaşımını yapmıştı.