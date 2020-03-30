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Kendine 'polis' süsü veren gaspçı yakalandı

İstanbul Fatih'te, kendine 'polis' süsü vererek önünü kestiği kişinin cüzdanından 200 dolar parayı gasp eden şüpheli polis tarafından yakalandı.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:38
Kendine 'polis' süsü veren gaspçı yakalandı
İstanbul Fatih 'te, kendine 'polis' süsü vererek önünü kestiği kişinin cüzdanından 200 dolar parayı gasp eden şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay 12 Mart tarihinde Mesih Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkmenistan uyruklu Jora R.(24), kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi tarafından kimlik sorma bahanesi ile başka bir sokak içerisine götürülerek cüzdanındaki 200 doları gasp edildi. Jora R., hemen polise giderek olay hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının eşkalini belirledi. Şüphelinin daha önce 'uyuşturucu madde kullanmak', 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belge düzenlemesinde yalan beyan' ve 'dolandırıcılık' gibi 8 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan Ömer S.(52) olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren polis, şüphelinin bulunabileceği adres ve ikametlere baskın düzenledi. 23 Mart tarihinde zanlın saklandığı adrese baskın yapan polis, Ömer S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Ömer S., serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Polis, 3. Sayfa
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