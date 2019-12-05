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Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı

Samsun'da eşinden ayrı olduğu öğrenilen bir genç, girdiği bunalım sonucu kendini banyodaki su borusuna asarak intihar etmeye kalkıştı. Durumu fark eden annesi, oğlunu son anda kurtardı.

05.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:04

'da girdiği bunalım sonucu kendini banyoda asan genci ölümden annesi son anda kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'de meydana geldi. Eşinden ayrı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki İ.Ç., girdiği bunalım sonucu önce evlerinde mutfaktaki bardakları kırdı daha sonra banyoya giderek kurdele ile kendini su borusuna astı.

SON ANDA KURTARILDI

Oğlunun mutfaktaki bardakları kırdığı sırada evi terk edip dışarı çıkan anne Ayşe P. (40), daha sonra kendine bir zarar verebileceğini düşünerek eve geri dönüp oğlunu aramaya başladı. Evin odalarında oğlu İbrahim'i bulamayan anne Ayşe P., banyoyu kontrol ettiğinde oğlunun kendini kurdele ile tavandaki demir su borusuna astığını görünce büyük panik yaşadı. Oğlunu, mutfaktan aldığı bıçakla kurdeleyi keserek ölümden kurtaran anne Ayşe P., 112'den yardım istedi.

ANNE GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç., tedavi altına alındı. Hastanede gözyaşı döken anne Ayşe P. güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı

Fatih Mahallesi, Samsun, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
HARABE GÖNÜLLER:Ana icin cok zor bi durum Yardımcıları olsun ALLAH bida acı göstermesin inşallah gence Şifa Anaya bol sabırlar dilerim.
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ADIMI NE YAPACAN:AH ANA ZOR BE, ALLAH SABIR VERSiN, EVLADINA ŞIFA VERSiN, ONU BU HALE GETiRENEDE BELA VERSiN
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3. Sayfa

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