03.07.2019 20:37
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kendini bıçaklayıp 112 ekiplerini aradı

Kendini bıçaklayıp 112 ekiplerini aradı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendini bıçaklayan bir şahıs, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendini bıçaklayan bir şahıs, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Sadık E. (27) isimli şahıs, bıçakla kendini yaralayarak 112 Acil Yardım hattını aradı. Şahsın kendini yaraladığını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kadıköy, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:20   Evlerinde soyularak darp edilen Sarar çiftinin arşiv görüntüleri
21:13   Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
21:07   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
20:59   1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı
20:56   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
20:55   Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
20:53   Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi