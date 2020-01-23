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Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Serdar E. (30) kendisini atkı ile doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

23.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:46Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

KOCAELİ'nin ilçesinde Serdar E. (30) kendisini atkı ile doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan bekar Serdar E. evde yalnız başınayken kendini atkı ile doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları Serdar E.'yi asılı halde görünce sağlık ekiplerine verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdar E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Serdar E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.



Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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