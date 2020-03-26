Kendini hakim ya da avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

ELAZIĞ'da, kendini hakim ya da avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi, 'adli konularda yardımcı olma' vaadiyle dolandıran kadın, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine başlattığı araştırmada, Ö.T. adlı kadının kendisini, hakim ya da avukat olarak tanıttığı vatandaşlardan, adli konularda yardımcı olacağını söyleyerek para aldığını belirledi.

Polis kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda uzlaşma ve ifade tutanakları, Yargıtay ve mahkeme kararları ile kimlik ve pasaport fotokopileri ele geçirildi.

5 kişiden 8 bin lira aldığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği adliyede, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA