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Kendini İfade Etmenin 125 Yolu

Günümüzde başarısıyla öne çıkan kişilerin ortak özelliklerinden biri kendini ifade etme konusunda sergiledikleri becerileridir; bu bağlamda ne bildiğiniz kadar, nasıl ifade ettiğiniz de çok önemli.

06.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:02ilandırKendini İfade Etmenin 125 Yolu

Çok yetenekli ya da çalışkan olmanız yetmez, beraberinde yapabildiklerinizi çok iyi anlatabilmeniz de bir o kadar gerekli. Hatta bazı durumlarda bir şeyi iyi yapmaktan çok, iyi anlatabilmeniz daha büyük etki bırakıyor. Kendisini iyi ifade eden herkese çok sayıda kapı açılır; bu şans değil, beceridir, başarıdır!

Bazen doğru zamanda akınıza gelmediğinden söylenememiş sözlerin pişmanlığı yaşayabilirsiniz. "Keşke" dememek için kendinizi nasıl daha iyi ifade edebileceğinize dair hazırladığımız bu rehberi keyifle uygulayabileceğinize inanıyoruz.

Tercihiniz, yaptıklarınızı, varlığınızı yakın çevrenize belki de sosyal medya aracılığı ile tüm dünyaya göstermek ise, kendinizi birçok yöntem aracılığı ile fark edilebilir şekilde ifade etmeniz gerekir. Bazen sezgiyi kullanmak, "hayır" diyebilmek, olumsuz insanları yönetmek, tüm duyulara hitap etmek ya da güçlü sorular sormak; sizinle paylaştığımız 125 ayrı yöntemden birkaçı mutlaka size iyi gelecektir.

  • Gülyan Kabaş & Dr.Yaprak Baran Tecir
  • Yayınevi: Yayınları
  • Tipi :2. Hamur
  • Sayfa Sayısı :254
  • Ebat : 13,5 x 21
  • İlk Baskı Yılı :2019
  • Baskı Sayısı :1. Basım
  • Dil :Türkçe

Olimpos, Hamur, Advertorial

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