14.06.2019 14:57
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Kendini kavak ağacına asan adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

Kendini kavak ağacına asan adamın cesedi 3 gün sonra bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir arazide intihar eden adamın cesedi 3 gün sonra bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir arazide intihar eden adamın cesedi 3 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Köşkpınar mevkiinde vatandaşlar, jandarmaya bir şahsın intihar ettiği ihbarında bulundu. Ekiplerin ihbara konu olay yerine gittiğinde bir şahsın kendini kavak ağacına asarak intihar ettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin 47 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde E.Y.'nin yaklaşık 3 gündür olay yerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Develi, Kayseri, 3. Sayfa

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