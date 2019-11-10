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Kendini oğluna siper eden anne öldü

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesi Ayhan köyünde Ramazan Dölek, husumetlisi Ramazan Turan'a tüfeği doğrultup ateşlediği sırada onu korumak için önüne geçen annesi Yeter Turan ve diğer oğlu İstem Turan'ı vurdu.

10.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:23Kendini oğluna siper eden anne öldü

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesi Ayhan köyünde Ramazan Dölek, husumetlisi Ramazan Turan'a tüfeği doğrultup ateşlediği sırada onu korumak için önüne geçen annesi Yeter Turan ve diğer oğlu İstem Turan'ı vurdu. öldü, oğlu hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde köy meydanında meydana geldi. Ramazan Turan, annesi Yeter Turan ve kardeşi İstem Turan ile nişan törenine katılmak için ilçe merkezinden köye gitti. Ramazan Turan, köy meydanında uzun süredir aralarında husumet bulunan Ramazan Dölek ile karşılaştı. Dölek, aracında bulunan tüfeği alarak Ramazan Turan'a doğrultup, ateşledi. Bu sırada oğlunu korumak için önüne geçen annesi Yeter Turan, göğsünden vuruldu. Tüfekle ateş etmeye devam eden Dölek, İstem Turan'ı da vurdu. Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeter Turan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İsmet Turan ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Dölek, olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.



Ramazan Turan, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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