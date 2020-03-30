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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Fatih'te kendini polis olarak tanıtıp Türkmenistan uyruklu bir kişinin 200 dolarını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

30.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:01
Fatih 'te kendini polis olarak tanıtıp Türkmenistan uyruklu bir kişinin 200 dolarını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta Mesih Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir kişinin kendini polis olarak tanıtıp Türkmenistan uyruklu Jora R'nin (24) 200 dolarını çalması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Jora R. polise verdiği ifadesinde şüphelinin kendisine adres sorma bahanesiyle yaklaşarak polis kimliğine benzer bir kimlik gösterdiğini daha sonra başka bir sokak içerisine götürüp kimliğini çıkartmasını istediğini ve cüzdanını arama bahanesiyle kontrol ettikten sonra yanından uzaklaştığını anlattı.
Şüphelinin olay yerinden ayrılmasından sonra cüzdanını kontrol eden Jora R. 200 dolarının çalındığını farkedip durumu polise bildirdi.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis , 23 Mart'ta düzenlediği baskınla şüpheli Ömer S'yi (52) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık, mala zarar verme, 2 resmi belgede sahtecilik, 3 dolandırıcılık suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkmenistan, Fatih, Polis, Güncel

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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı yakalandı
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