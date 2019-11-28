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Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı Polis olduğunu öne sürerek vatandaşların ziynet eşyalarını çalıyordu Şüpheli Şanlıurfa'ya kaçarken polis ekiplerince Ankara'da yakalandıESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan...

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:49
Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı
olduğunu öne sürerek vatandaşların ziynet eşyalarını çalıyordu
Şüpheli 'ya kaçarken polis ekiplerince 'da yakalandı
ESKİŞEHİR - 'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; kendilerini polis olarak tanıtan şahısların Eskişehir'de ikamet eden N.A. ve C.A.'yi korkutarak evlerinde bulunan altınları alındığı ihbar edilmesi çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli Mehmet B.'nin şehirlerarası otobüs ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğunu tespit etti.
Eskişehir ve Ankara emniyet müdürlükleri ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmalarda şüpheli, çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye ile birlikte Ankara'da yakalandı.
Öte yandan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri akabinde Eskişehir'e getirilerek burada adliyeye sevk edildi.
Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı

Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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