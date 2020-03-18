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Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi -FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandırdılar Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

18.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:37
Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi
Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi
-FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandırdılar
SİVAS - Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Ş.Y. isimli erkek şahsı ve Kardeşler Mahallesinde yaşayan İ.H. isimli kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, şahısların isimlerinin FETÖ kayıtlarında geçtiğini söyleyerek şahısları dolandırdı. Yaklaşık 80 Bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını zanlılara kaptıran Ş.Y. ve İ.H., emniyete giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrası düzenlen operasyonla R.K. ve İ.H. gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin yargılanmak üzere adliyeye sevk edildiler. Altınlar ve paralar, polis ekipleri tarafından eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, 3. Sayfa

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