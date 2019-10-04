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Kendini 'polis' olarak tanıtıp parkta silah satan 72 yaşındaki şahıs yakalandı

Güngören'de kendini 'polis' olarak tanıtıp parkta yasadışı silah satışı yapan yaşlı adam, emniyet güçlerince yapılan operasyonla yakalandı.

04.10.2019 15:11Kendini 'polis' olarak tanıtıp parkta silah satan 72 yaşındaki şahıs yakalandı
Güngören'de kendini 'polis' olarak tanıtıp parkta yasadışı silah satışı yapan yaşlı adam, emniyet güçlerince yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinden 'Ekip Araştırma Polisi' ibareli belge, silahlar ve kelepçeler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, 21 Eylül tarihinde ilçe merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde kendini 'polis' olarak tanıtan bir kişinin silah satışı yaptığı yönünde ihbar alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parka operasyon düzenledi. Öğle saatlerinde parka baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 72 yaşındaki Kazım Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yaşlı adamın, emniyet güçlerine de kendini 'polis' olarak tanıttığı öğrenilirken, üstünde yapılan aramalarda 1 polis rozeti, "Ekip araştırma polisi" ibareli kurum kartı, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjörler ve mermiler, 1 kelepçe ve 1 el telsizi ele geçirildi. Şüpheli adamın Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise 1 polis telsizi, 2 adet polis yeleği, polis armalı araç kartı, polis kepi ve sahte belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 72 yaşındaki Kazım Ö'nün., savcılık talimatı ile karakoldan serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Güngören, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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