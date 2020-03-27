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Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı esnada suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:46
Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir 'de, kendini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı esnada suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, kentte ikamet eden 2 vatandaşın evlerinde bulunan altınları ile nakit paralarının 18 ve 24 Mart tarihlerinde dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan araştırma ve teknik takip sonucun; dün saat 14.00 sıralarında dolandırılmaya çalışılan başka bir vatandaş, evindeki nakit parayı şüphelilere vermek üzereyken, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şüpheli H.A. (35) ve Ö.A. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

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