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Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Konya'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

06.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:14Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez ilçesinde yaşayan Z.Ç'yi (60) cep telefonundan arayan ve kendisini terörle mücadele şubesinden komiser olarak tanıtan şüpheli, kuyumcu soygununda kimlik bilgilerinin kullanıldığını ve evindeki altınların inceleneceğini belirterek, kadından bunları kendisine teslim etmesini istedi.
Bunun üzerine yaşlı kadın, yaklaşık 24 bin lira değerindeki altın ve parayı evine gelen zanlıya verdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.Ç. polise başvurdu.
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin, yaşlı kadının evine geldiği aracı tespit etti.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, zanlının, Şanlıurfa'dan gelen Ahmet Y. (25) olduğunu belirledi. , Ahmet Y'yi kentten ayrılmadan Selçuklu'da gözaltına aldı.
Ahmet Y, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, yaşlı kadına ait para ve altınları almadığını savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Selçuklu, Konya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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