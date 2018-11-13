13 Kasım 2018, 21:56

Kendini Polis Olarak Tanıttı, 50 Bin TL Dolandırdı

Kendini Polis Olarak Tanıttı, 50 Bin TL Dolandırdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, E.G. isimli bir vatandaşı 50 bin TL dolandırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, E.G. isimli bir vatandaşı 50 bin TL dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. isimli şüpheli E.G.'yi telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtarak 50 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığının farkına varan E.G. isimli vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şüpheli Mehmet Ç. yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan şüpheli Mehmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK Zonguldak,Polis
13 Kasım 2018 Salı 21:56



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