13.06.2019 23:14
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Kendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan Abdülkadir B., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan Abdülkadir B., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Sevim ve Sami T. çiftini arayarak kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B., çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi. Durumdan şüphelenen çift, Abdülkadir B.'yi oyalarken polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sevim ve Sami T. çiftinin evinin etrafında seyyar satıcı ve dilenci kılığında pusu kurdu. Abdülkadir B.'nin istediği para yerine gazete parçalarını poşete koyan Sevim T., poşeti de şüphelinin isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı.
Polis poşeti almaya gelen Abdülkadir B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şüphelinin üzerinde yaptığı aramada olayda kullandığı cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Nizip, Gaziantep, Polis, Güncel

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