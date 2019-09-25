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Kendini profesör olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, kendini profesör olarak tanıtarak sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

25.09.2019 17:36Kendini profesör olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de, kendini profesör olarak tanıtarak sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K'nin İstanbul ve Kocaeli'de sağlık kurulu raporu almak isteyenlere kendini profesör doktor olarak tanıtarak para karşılığında rapor verme vaadiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi sosyal medya üzerinden kendisini "doktor" gösterecek paylaşım ve yazışmalar yaptığı, kamu hastanelerinde bazı doktor ve hastane yöneticilerinin isimlerini kullanarak rapor almak isteyenleri dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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