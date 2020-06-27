Kendini savcı olarak tanıtıp çifti 270 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

Kendini polis ve savcı olarak tanıtarak Sakarya'da yaşayan İ.Ü. ile N.Ü. çiftini 270 bin TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini savcı olarak tanıtıp çifti 270 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı
27.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:40
Kendini polis ve savcı olarak tanıtarak Sakarya'da yaşayan İ.Ü. ile N.Ü. çiftini 270 bin TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdivan ilçesi Meşeli Mahallesi'nde yaşayan İ.Ü. ve N.Ü. çifti kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şebeke tarafından dolandırılmıştı. Olayın peşine düşen Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı tespit etmiş ve ikametine düzenledikleri operasyonda gözaltına almıştı. S.Y. isimli şahıs sorgusunda şebekenin direktifleri doğrultusunda olayı gerçekleştirdiğini ifade ederek, dolandırdığı 270 bin TL'nin kendisinde bulunduğunu ve teslim edeceğini beyan ederek ikrar da bulunmuştu. Paranın 30 bin TL'sini borçlarını ödediğine beyan eden şahıs kardeşinin evinde sakladığı 240 bin lirayı jandarmaya teslim etmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şebeke üyelerinin kimlik ve adres tespitine yönelik çalışma devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, 3. Sayfa, Haber

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