Kendini savcı olarak tanıttığı çiftin 270 bin lirasını alan şüpheli yakalandı

Sakarya'da, kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak bir çiftin 270 bin lirasını alan şüpheli gözaltına alındı.

27.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:19
Sakarya'da, kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak bir çiftin 270 bin lirasını alan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesinde İ.Ü. ve N.Ü. çiftinin, kendisini savcı-polis olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından 270 bin lirasının alındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Müştekilerin beyanlarına göre, çiftin üzerlerine kayıtlı telefonlardan dolandırıcılık yapıldığı bahanesiyle ev adresini öğrendikleri ve evde bulunan paralar üzerinde parmak izi çalışması yapacaklarını söyleyen şüpheliler, İ.Ü'nün durumu öğrenmek üzere karakola gitmesini fırsat bilerek, eşi N.Ü'yü arayıp parayı teslim etmemesi halinde eşinin tutuklanacağını ifade etti.
N.Ü. de kısa bir süre sonra eve gelerek kendini savcı olarak tanıtan kişiye 270 bin lirayı teslim etti.
İfadeler doğrultusunda çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede bulunan onlarca güvenlik kamerası, MOBESE ve PTS'leri inceleyip yaklaşık 1600 araç üzerinde çalışma gerçekleştirdi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce 3 ay önce de hakkında dolandırıcılıktan işlem yapıldığı, cezaevinden çıktıktan sonra aynı suçtan 5 kez daha işlem gördüğü anlaşılan şüpheli S.Y'nin adresini belirleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.
Aramada ele geçirilen para çiftin hesabına yatırılırken, şüphelinin sorgusunda suçu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezli dolandırıcılık şebekesinin direktifleri doğrultusunda işlediğini söylediği öğrenildi.
Diğer şebeke üyelerinin kimlik ve adres tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Kendini savcı olarak tanıttığı çiftin 270 bin lirasını alan şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Sakarya, Güncel, Haber

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