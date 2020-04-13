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Kendini sevenlere çikolata tadında maske

Herkese iyi haftalar, yine çoğumuz evlerdeyiz, online eğitim, yemek, temizlik derken bir çok ev kadını için hayat biraz yorucu geçiyor olmalı. Ama yine de kendinize ayıracak zamanınız olmalı, kitap okumak film izlemek dışında kendinizle kalıp "kendimi seviyorum" zamanı ayırın.

13.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:37
Kendini sevenlere çikolata tadında maske

Bunun için size mis kokulu bir maske tarifi vermek istiyorum: Çikolatalı maske.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı süt kreması (yoksa suyu süzülmüş yoğurt da olabilir)

1 tatlı kaşığı kakao

2-3 damla papatya veya lavanta yağı (ikisi de yoksa zeytinyağı da olabilir)

Malzemeleri iyice karıştırıp, göz çevreniz hariç tüm yüzünüze uygulayın. Sevdiğiniz bir müziği açıp, ayaklarınızı yüksekçe bir yere uzatın. Bu muhteşem, çikolata kokan maske, sizi iyi hissettirecek modunuzu yükseltecektir. Cildiniz maskeyi emerken, bacaklarınız da dinlensin.

10-15 dakika maskeyi cildinizde tuttuktan sonra, ister ılık suyla yıkayın isterseniz peeling gibi masaj yaparak cildinizden arındırın. Kakao cilt için etkili bir antioksidandır ayrıca ciltte siyah nokta oluşumunu engeller. Maskeyi temizledikten sonra, üstüne güzel cilt masajıyla nemlendiricinizi sürebilirsiniz.

Instagram 'da @incisoydan adresini takip ederseniz, orada yüz jimnastiği hareketleri gösteriyorum. Bu hareketleri de yaparak cildiniz için harika bir bakımı tamamlamış olursunuz.

Şu kısacık mola hem cildinize hem ruhunuza iyi gelecektir. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin, bu stresli dönemde kendinizi sevmeyi ihmal etmeyin, size en çok siz lazımsınız.

Etiketler: Instagram, Güzellik, Kadın
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü
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