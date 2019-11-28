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Kendini "sosyal hizmet görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı

Güngören'de, yardım yapma bahanesiyle girdiği evde hırsızlık yapan 1 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

28.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:29Kendini
'de, yardım yapma bahanesiyle girdiği evde hırsızlık yapan 1 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Evlerden 10 bin 400 TL para çalan şahıs tutuklandı.

Olay, 8 Kasım Cuma günü, Gençosman ve Merkez mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini "Sosyal Hizmet Görevlisi" olarak tanıtan Hasan S. (49) adlı 1 şüpheli, yaşlı kişilerin yaşadığı evlere girerek para ve ziynet eşyası çaldı. İddiaya göre şüpheli, girdiği evlerde yaşlı kişilerin kullandıkları ilaç ve raporlara bakması gerektiğini söyledi. Bu sırada ev sakinleri ilaç ve raporla uğraşırken, Hasan S. adlı şüpheli evlerde bulunan 10 bin 400 TL para ile 2 yüzük ve 1 küpe takıyı alarak evden uzaklaştı.

Yaşananlar ile ilgili yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreden elde edinilen güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceleyerek failin izini sürdü. Kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Hasan S.'nin kimlik bilgileri belirlendi. Zanlının aynı ilçedeki Kemalpaşa Mahallesinde bulunan evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından "ikametten hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen Hasan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Güngören, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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