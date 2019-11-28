Haberler » 3. Sayfa » Kendini 'Sosyal Hizmet Görevlisi' diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı - Haber

Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı

Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı -Yardım etme bahanesi ile evlerden 10 bin 400 TL çaldıİSTANBUL - Güngören'de, yardım yapma bahanesiyle girdiği evde hırsızlık yapan 1 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

28.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:50
Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı
-Yardım etme bahanesi ile evlerden 10 bin 400 TL çaldı
İSTANBUL - 'de, yardım yapma bahanesiyle girdiği evde hırsızlık yapan 1 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Evlerden 10 bin 400 TL para çalan şahıs tutuklandı.
Olay, 8 Kasım Cuma günü, Gençosman ve Merkez mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini "Sosyal Hizmet Görevlisi" olarak tanıtan Hasan S. adlı 1 şüpheli, yaşlı kişilerin yaşadığı evlere girerek para ve ziynet eşyası çaldı. İddiaya göre şüpheli, girdiği evlerde yaşlı kişilerin kullandıkları ilaç ve raporlara bakması gerektiğini söyledi. Bu sırada ev sakinleri ilaç ve raporla uğraşırken, Hasan S. adlı şüpheli evlerde bulunan 10 bin 400 TL para ile 2 yüzük ve 1 küpe takıyı alarak evden uzaklaştı.
Yaşananlar ile ilgili yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreden elde edinilen güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceleyerek failinin izini sürdü. Kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Hasan S.'nin kimlik bilgileri belirlendi. Zanlının aynı ilçedeki Kemalpaşa Mahallesinde bulunan evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından "ikametten hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen Hasan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kendini

Güngören, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:13 "Platonik aşk dehşetini" yaşayan genç kızın korktuğu olmadı
13:13 Rusya'da mafyanın cephaneliği ortaya çıkarıldı
13:11 Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
13:06 Güney Afrika'da tren vagonları alev alev yandı
13:01 Çantadan el çabukluğu ile böyle cüzdan çaldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
28.11.2019 13:25:54