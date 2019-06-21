21.06.2019 17:43
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kendini TIR'ın önüne attı

Kendini TIR

Giresun'da bir şahıs Karadeniz Sahil Yolu'nda kendini tırın önüne atarak ağır yaralandı.

Giresun 'da bir şahıs Karadeniz Sahil Yolu 'nda kendini tırın önüne atarak ağır yaralandı.

Görele 'nin Çavuşlu beldesinde meydana gelen o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Hopa 'dan İstanbul 'a gitmekte olan yolcu otobüsü Görele'nin Çavuşlu beldesindeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Otobüsten inen bir kişi Karadeniz Sahil Yolu kenarında beklerken, aniden kendini yoldan geçmekte olan TIR'ın önüne attı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen vatandaş Görele Devlet Hastanesi 'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Görele , Karadeniz Sahil Yolu , Giresun , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:39 Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
18:38 Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1 organizatör jandarmadan kaçamadı
18:32 Manisa'da otomobil sulama kanalına uçtu
18:31 4 yaşındaki çocuk freni boşalan traktörün altında can verdi
18:30 Hakkari polisinden kurban kesimi
18:29 Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu
18:29 Siirt'te ağaçların devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı