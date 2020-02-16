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Kendini uyaran garsona saldırdı

Kahramanmaraş'ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.

16.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:40Kendini uyaran garsona saldırdı
'ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç., çay bahçesine giriş yaptıktan bir süre sonra masada bulunan kül tablasını yer attı. Bunun üzerine çay bahçesinde görevli garsonlar G.Ç.'yi uyardı. Garsonların uyarısına daha da sinirlenen kadın, diğer masalarda bulunan eşyaları sağa sola fırlattı. Olaydan haberdar olan kadının arkadaşları da duruma müdahil olunca ortalık karıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve arkadaşlarını kısa sürede kontrol altına aldı. ekiplerince gözaltına alınan G.Ç.'nin bir kamu kurumda memur olarak çalıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.
(İHA)

Trabzon Bulvarı, Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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