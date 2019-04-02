Samsun
'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker ağır yaralandı.
Olay, İlkadım
ilçesinde bulunan 19 Mayıs
Kışlası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van
nüfusuna kayıtlı Mazlum İ. (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla çenesinin altından vurdu. Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
19 Mayıs, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA