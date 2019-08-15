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Kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti

Kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da eşiyle tartıştıktan sonra kendini vuran jandarma yüzbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

15.08.2019 12:02
Kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da eşiyle tartıştıktan sonra kendini vuran jandarma yüzbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Ataşehir Mahallesi'nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö., tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park Hastanesine kaldırıldı. Yüzbaşı daha sonra da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Ö., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.Ö.'nün cenazesinin Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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