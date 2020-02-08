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Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Hatay Valiliği'nin önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" dedikten sonra kendini yakan Adem Yarıcı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Acılı anne Ayşe Yarıcı yaptığı açıklamada, "Parasızlıktan açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı. 3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti ben bakacağım" dedi.

08.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:04Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı sabah saatlerinde Valiliği önüne geldi. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Yarıcı burada "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diye bağırdı.

Yetkililer, Yarıcı ile konuşup ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken Adem Yarıcı cebinden çıkardığı çakmakla kendini ateşe verdi. Valilik polislerinin müdahalesi ile söndürülen Yarıcı, hastaneye kaldırıldı. Ambulansta kalp krizi geçiren Yarıcı, hayatını kaybetti ve 2 çocuğu da yetim kaldı.

"BOYACIYDI İŞ BULAMIYORDU"

Antakya Saraykent'te oturan acılı anne Ayşe Yarıcı, "Oğlum çocuklarını bıraktı gitti kendi kendini yaktı. Parasızlıktan açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı. Paraları yoktu pulları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu. Boyacıydı iş bulamıyordu. 3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti ben bakacağım. Bizlere yetkililer yardım etsin" dedi.

"ONA SİGARA PARASI VERDİM"

Ablası Yıldız Ergüder ise şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim iş bulamıyordu. En son ona 20 TL sigara parası verdim. Dedim; 'Kardeşim nereye gidiyorsun?' Cevap vermedi. Çayını içti çıktı. Sonradan duyduk ki kendini yakmış.Hastaneye yetiştiremedik. Yolda ambulansta kalp krizinden ölmüş, yetiştiremedik.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaynak: Sözcü

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