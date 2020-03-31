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Kendirli Belediye Başkanı: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır

RİZE'de, 'koronavirüs' salgını nedeniyle yaşanan ölüm olayının ardından karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesinin Belediye Başkanı Alaettin Serdar, "Beldemizin karantinaya alındığı 4'üncü gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanılmamıştır" dedi.

31.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:17
Kendirli Belediye Başkanı: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır

RİZE'de, 'koronavirüs' salgını nedeniyle yaşanan ölüm olayının ardından karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesinin Belediye Başkanı Alaettin Serdar, "Beldemizin karantinaya alındığı 4'üncü gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanılmamıştır" dedi.

Rize 'de koronavirüs vakası nedeniyle ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine, 65 yaş ve üstü nüfusun yoğun olduğu merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 'koronavirüs' nedeniyle ölüm olayını duyurduğu beldede alınan karantina kararı uygulanıyor. Belde ve 4 köye giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma ekipleri, giriş- çıkış noktalarını kapattığı beldede, kontrollerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de evlerde ateş, öksürük gibi şikayetleri bulunanları tek tek tespit ediyor. Hastalık belirtisi tespit edilenler, ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak, vatandaşlardan karantina kurallarına uymaları isteniyor.

'BİR SÜRE DAHA EVDE KALMAYA DEVAM'

Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, bölgede 4 gündür devam eden karantina ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları ifade etti:

"Beldemizin karantinaya alındığı dördüncü gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanılmamıştır. Hastanede yatan hastalarımızın da bugün itibari ile durumları iyiye gittiğinden sonuç olarak beldemizde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bir süre daha evde kalmaya devam ederek sonuçlarırn daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımıza kurallara riayet etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Dua edelim, Allah yar ve yardımcımız olsun. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda belediyemizi arayabilirler. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Alaettin Serdar, Kendirli, Rize, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kendirli Belediye Başkanı: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır - Haberler

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