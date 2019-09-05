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- Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti

- Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybettiLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kanser hastası Mukadder Karacan'a yakınları tarafından hastanede moral gecesi düzenlendi.

05.09.2019 23:20
- Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kanser hastası Mukadder Karacan'a yakınları tarafından hastanede moral gecesi düzenlendi. Gecenin haberinin yapılacağını öğrenen Karacan, haberleri görmeden hayatını kaybetti.
KKTC'deki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastası Mukadder Karacan'ın Kültür Dairesi Halk müziği korosunda görev yaptığı arkadaşları, hastanın moralini yükseltmek amacı ile hastanede odasında moral gecesi düzenlendi. Arkadaşları ile gerçekleştirdiği mini konserin haber yapılacağını öğrenen Karacan'ın çok mutlu olduğu ve haberin yayınlanmasını heyecanla beklediği kaydedildi. Karacan haberinin yayınlandığını göremeden vefat etti. Öte yandan kadının ölmeden önceki son görüntüleri de kameraya yansıdı.
Mukadder Karacan'ın eşinin de 3 ay önce kanser sebebi ile aynı hastanede öldüğü kaydedildi. Karacan yarın öğle namazının ardından defnedilecek.
- Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

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