Evine kurduğu güneş panelleri sayesinde hem fatura ödemiyor hem de para kazanıyor

Giresun'un Tirebolu ilçesinde televizyon tamircisi Uğur Kerim, kendi ihtiyacını karşılamak için kurduğu güneş enerji paneline ilgi olunca taleplere yetişemez hale geldi. Evinin her türlü elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşıladığını anlatan Uğur Kerim, kurulan güneş enerji sisteminin maliyetini üç yılda ödenilen elektrik faturasıyla amorti edilebildiğini söyledi.

"ELEKTRİK FATURASI ÖDEDİĞİM YOK"

Bu işe televizyon tamircisi olarak teknolojiye merakından başladığını ifade eden Uğur Kerim "Teknolojiye merakım vardı ve bu yüzden gelişmeleri takip ediyordum. Yapabilir miyim diye önce kendi evimin ihtiyaçlarını karşılamak için deneme yaptım. Başarılı olunca da başkalarına örnek olduk. Şu anda evimin bütün elektrik ihtiyacı ne varsa güneş enerjisinden karşılıyorum. Kesinlikle yaz ve kış diğer elektrik enerjisine ihtiyacım yok. Bir kurulum maliyetim oldu bunun dışında elektrik faturası ödediğim yok diyebilirim" dedi.

"20 YIL FATURA ÖDEMEDEN İHTİYACINIZI KARŞILAYABİLİRSİNİZ"

Güneş enerjisi sistemi maliyetinin 3 yılda elektrik faturasıyla amorti edilebileceğini de anlatan Kerim "Bir güneş enerji paneli sisteminin yaklaşık 25 yıl ömrü var. Kurulduktan sonra hiçbir bakım onarım maliyeti de bulunmamaktadır. Bir evin güneş enerji maliyeti kurulacak panel sistemine göre değişebilir ama yaklaşık 4-5 bin lira civarındadır. Bu da iki, üç, dört yıl gibi bir zamanda ödenen elektrik faturası kadardır. Dolayısıyla 25 yıl ömrü olan bir güneş enerji sitemini kurduğunuzda en az 20 yıl fatura ödemeden güneş enerjisinden ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hatta kendi ihtiyaç fazlası enerjinizi de devlete satabiliyorsunuz" diye konuştu.

DEVLET YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLIYOR

Güneş enerji sisteminin bir çok alanda kullanıldığını da söyleyen Kerim "Güneş enerji sistemini sadece aydınlatmada değil, üretim, sulama gibi bir çok alanlarda kullanılmaktadır. Kendi elektrik sistemimi kurduktan sonra bazı komşularımıza da bu sistemden kurduk. Şimdi ise köyümüzün su pompalama sitemini de güneş enerjisine dönüştüreceğiz. Bununla birlikte özellikle İç Anadolu Bölgesi yoğunlukta olmak üzere bir çok bölgede güneş enerjisi sistemini kurmak için gidiyorum. Giresun'da da yaylalarımızda da yoğun bir talep bulunmaktadır. Bu talep giderek artmaktadır. Özellikle devletimizin güneş enerji sisteminin yüzde 50'sini hibe desteği bulunması talepleri artırmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA