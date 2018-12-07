Kendisi İle Barışık Çocuk Mutlu Olur

Uzman Psikolog Merve Ateş, seminerde, kendisi ile barışık çocuğun daha mutlu olacağını, bu yüzden değerlerini bilen çocuklar yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' konulu seminer düzenlendi. Seminere, veliler ve Karaköy ÇKSM Öğretmenleri katıldı. Konuşmacılığını Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş'in yaptığı seminerde,başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin püf noktaları anlatıldı.

Uzman Psikolog Merve Ateş dinleyicilerin cevaplarıyla gelişen interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Ateş, seminerde, kendisi ile barışık çocuğun daha mutlu olacağını, bu yüzden değerlerini bilen çocuklar yetiştirmek gerektiğini vurguladı.