Kendisinden 19 Yaş Büyük Onur Ünlü'yle Aşk Yaşayan Hazar Ergüçlü'den Evlilik Açıklaması: Pek Düşünmüyoruz

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün düzenlenen basın tanıtımında reklam yüzü olduğu markanın yeni ürününü tanıttı. Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Muhabirlerin evlilik sorularını yanıtlayan Hazar Ergüçlü, "Evlilik şu an pek düşündüğümüz bir şey değil." dedi.

"EVLİLİK ŞU AN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY DEĞİL"

Kendinden yaşça büyük sevgilisi Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü muhabirlerin, evlenip evlenmeyeceklerini sorması üzerine samimi açıklamalar yaptı. Hazar Ergüçlü, "Evlilik mi? Bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu, gündemde olan bir şey değil. Bunu konuşmadık. Böyle kararlar önemli kararlar. Üzerine konuşmadık ve düşünmedik" dedi.

"SIRA DIŞI İLİŞKİM HER YERDE KONUŞULUYOR"

Sözlerine devam eden Ergüçlü, "Benim sıra dışı bulunan ilişkim her yerde konuşuluyor. Bugün iş konuşsak daha iyi olur. Bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin sadece ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" açıklamasıyla aşkına sahip çıktı.