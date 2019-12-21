Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Aralarında Elbay'ın iş ortağı Cahit E'nin de bulunduğu 3 zanlı tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit E. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışmalarını bu yönde ilerletmişti. Yaklaşık 7 aydır teknik ve fiziki takip yapan polis, aralarında Cahit E'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Cahit E. ile kardeşi Zeynep E, 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın bulunması için bir süredir bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılıyordu.