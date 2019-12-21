Haberler » Güncel » Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haber

Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

21.12.2019 00:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:44 Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Aralarında Elbay'ın iş ortağı Cahit E'nin de bulunduğu 3 zanlı tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit E. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışmalarını bu yönde ilerletmişti. Yaklaşık 7 aydır teknik ve fiziki takip yapan polis, aralarında Cahit E'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Cahit E. ile kardeşi Zeynep E, 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın bulunması için bir süredir bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılıyordu.


Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:44   Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haber
00:36   GÜNDEM ÖZETİNE EK - Haber
00:36   İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Haber
00:36   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun - Haber
00:32   Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21:30   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Haber
21.12.2019 00:57:33