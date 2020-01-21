Haberler » Güncel » Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı - Haber

Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı

Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının özel fotoğraflarını sosyal paylaşım iletisi üzerinden kızın arkadaşlarına gönderince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan siber polisi tarafından gözaltına alındı.

21.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:20Kendisinden ayrılan kız arkadaşından intikam aldı: Yakalandı
'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının özel fotoğraflarını sosyal paylaşım iletisi üzerinden kızın arkadaşlarına gönderince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan siber polisi tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, M.K.(20) adlı genç, daha önce birlikte yaşadığı ileri sürülen 19 yaşındaki kız arkadaşı İ.K. ile araları bozulunca genç kızdan habersiz çektiği özel görüntüleri internetten kızın arkadaşlarına göndererek bunu başkalarına yaymalarını istedi. Görüntüleri görenler İ.K.'ye haber verdi. İ.K. ise polise şikayette bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. "Özel hayatın gizliliği" suçundan savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Muhammer Ay/İHA)

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  3 katlı binanın garajında yangın; yaşlı kadın kurtarıldı, kocası öldü
16:04  Halep'ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyor
16:08  Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek
16:08  Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
16:08  İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
21.01.2020 16:09:12