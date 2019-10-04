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Kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçakladı

Kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçakladıSAMSUN - Samsun'da kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçaklayan şahıs hastane yakınında polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

04.10.2019 12:01
Kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçakladı
SAMSUN - Samsun'da kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçaklayan şahıs hastane yakınında polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı 50 yaşındaki İ.H.Ş.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi S.K. (33), çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.
Şüpheli İ.H.Ş., hastanenin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İ.H.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kendisinden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi sevgilisini bıçakladı

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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