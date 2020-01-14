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Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Zeki C. (36), binanın dışından tırmanıp, balkondan girdiği evde, kendisinden ayrılmak isteyen Deniz Gezginci'yi (36) defalarca bıçaklayıp, ağır yaraladı.

14.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:34Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

MANİSA'nın ilçesinde, Zeki C. (36), binanın dışından tırmanıp, balkondan girdiği evde, kendisinden ayrılmak isteyen Deniz Gezginci'yi (36) defalarca bıçaklayıp, ağır yaraladı. Gezginci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kadının durumunu sormak için hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 222 sokaktaki 6 numaralı apartmanda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan, bir lokantada aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre, birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan bekar Zeki C. ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Zeki C., gece kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi çoğu sırtından 15 kez bıçaklayan Zeki C., olay yerinden kaçtı.

Gürültüleri duyan Gezginci'nin biri 9 diğeri 16 yaşında olan 2 kız çocuğunun, korkudan odasında saklandığı öğrenildi. Bağrışma sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gezginci, sağlık ekiplerince ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ekipleri evde bulunan çocukları önce güvenli bir yere götürdü ardında da Gezginci'nin yakınlarına teslim etti. Polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

HASTANEYE GELİNCE YAKALANDI

Hastanede tedaviye alınan Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., şüpheli hareketler sergilemesi üzerine hastane polisince gözaltına alındı. Zeki C.'nin alınan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Zeki C., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Hürriyet Mahallesi, Akhisar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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