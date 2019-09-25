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Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Burhan Şardağ evinde ölü bulundu.

25.09.2019 00:49Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Burhan Şardağ evinde ölü bulundu.

Bulancak ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Burhan Şardağ evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Dispanser Yokuşu diye tabir edilen mevkide oturan Şardağ'dan bir süredir haber alınamaması üzerine İhsaniye Mahallesi Muhtarı Engin Güner'in de çabasıyla olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleriyle evin kapısı açıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir süre önce hayatını kaybettiği belirtilen Şardağ'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

Engin Güner, Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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