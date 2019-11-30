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Kendisinden haber alınamayan iş kadını evinde baygın bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde kafe işletmeciliği yapan kadın, evinde baygın şekilde bulundu.

30.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:46Kendisinden haber alınamayan iş kadını evinde baygın bulundu
'nun ilçesinde kafe işletmeciliği yapan kadın, evinde baygın şekilde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Uzay Tolgay'dan alamayan eski eşi, ilçede yaşayan tanıdıklarından yardım istedi.
Tolgay'ın evine giden yakınları ve arkadaşları kapının kimse tarafından açılmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi.
Evinde baygın şekilde bulunan Tolgay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Mengen, Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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