Haberler » 3. Sayfa » Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu - Haberler

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

17.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:08Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
SAKARYA (İHA) – 'nın ilçesinde kendisinden alınamayan 66 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Bahattin Kızılgedik'in komşuları, evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtıktan sonra 66 yaşındaki adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine daha sonrasında sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından 66 yaşındaki Bahattin Kızılgedik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, İtfaiye, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:27 Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları - Haberler
20:27 Genç girişimciden hayat kurtaran uygulama! e-ilaç uygulamasıyla hastalar ilaca kolaylıkla erişebilecek - Haberler
20:25 Uçan arabalar, beyinde mikro çip, Ay'da robot üssü... 2020'lerde bizleri bekleyen 10 yeni icat - Haberler
20:16 Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis "ayın polisi" seçildi - Haberler
20:15 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması - Haberler
19:38 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor - Haberler
19:37 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
19:36 İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı - Haberler
18:41 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi - Haberler
18:04 FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı - Haberler
17.12.2019 20:29:50