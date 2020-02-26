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Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!

Sevgilisinin sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin veren iş insanı Mehmet Dereli, sevgilisi Elaine Fonseca ile görüntülendi

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!

Snob 'in özel haberine göre; Sosyetenin konuştuğu iş insanı ilk kez görüntülendi.

61 yaşındaki iş insanı Mehmet Dereli, sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetmişti.

Ancak Dereli, sevgilisinin bir sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin vererek gündem yaratmıştı.

İddiaları doğruladı

Bu gelişme sonrası Mehmet Dereli ve sevgilisi Elaine Fonseca Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken ilk kez Snob Magazin kamerasına takıldı.

Mehmet Dereli, basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Elaine Fonseca'nın karnının iyice belirginleştiği görüldü.


Mehmet Dereli, Dereli, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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