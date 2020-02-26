Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!

Snob Magazin 'in özel haberine göre; Sosyetenin konuştuğu iş insanı ilk kez görüntülendi.

61 yaşındaki iş insanı Mehmet Dereli, sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetmişti.

Ancak Dereli, sevgilisinin bir sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin vererek gündem yaratmıştı.

İddiaları doğruladı

Bu gelişme sonrası Mehmet Dereli ve sevgilisi Elaine Fonseca Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken ilk kez Snob Magazin kamerasına takıldı.

Mehmet Dereli, basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Elaine Fonseca'nın karnının iyice belirginleştiği görüldü.



