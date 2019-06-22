22.06.2019 22:30
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Kendisinden iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kendisinden iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

BURDUR'da, yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Güzin Şener (49), evinde ölü bulundu.

BURDUR'da, yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Güzin Şener (49), evinde ölü bulundu.
Burdur Pazar Mahallesi Özdemir Sokaktaki evinde yalnız oturan Güzin Şener'den iki gündür haber alamayan bir arkadaşı, durumu polise bildirdi. Polis , sağlık ve itfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında Güzin Şener'in evine geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasından sonra içeri giren ekipler, Güzin Şener'i koridorda hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Güzin Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Güzin Şener'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izi bulunmayan Güzin Şener'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


- Burdur
Kaynak: DHA
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