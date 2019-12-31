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Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

Bursa'da 56 yaşındaki adam kendisinden para isteyen 35 yaşındaki oğlunu pompalı tüfek ile yaraladı. Oğlunu yaralayan baba gözaltına alındı.

31.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:53

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Öncel T. (56), kendisinden para isteyen oğlu Tuncay T.'yi (35) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

KAVGA PARA YÜZÜNDEN ÇIKTI

Olay, Yenişehir'e bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay T. babası Öncel T.'nin evine gidip iddiaya göre kendisinden para istedi. Öncel T., oğlunun istediğini geri çevirince iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öncel T., odasının duvarında asılı olan pompalı tüfeği alıp, oğluna ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki bacağından yaralanan Tuncay T. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuncat T.'ye ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba Öncel T.'yi gözaltına aldı.

Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

3. Sayfa

Kaynak: DHA


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