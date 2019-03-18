Kendisine Ait Mahrem Görüntülerle Şantaj Edilen Onur Büyüktopçu'dan İlk Açıklama

Yemekteyiz yarışmasının sunucusu, oyuncu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı veriler gönderilerek şantaj yapıldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adalete güvendiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, tehditlere boyun eğmeden şikayetçi olduğunu söyledi.

"TEHDİT EDİLDİM"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Büyüktopçu'nun o açıklaması: "Her gün haberlerde okuyup izlediğimiz birçok insanın başına gelen tehdit-şantaj olaylarından birisi de maalesef benim başıma geldi. Şahsıma ait olduğu iddia edilen verilerin sadece kolay para kazanmak uğruna paylaşılacağı tehdidinde bulunuldu.

"ADALETE GÜVENİMLE TEHDİDE BOYUN EĞMEDİM"

Adalete olan sonsuz güvenimle bu tehditlere asla boyun eğmeden hemen şikayette bulundum. Kimseye para göndermediğim gibi şantaja maruz kalan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi hakkımı hukuki yollardan aramak yapılması gerekendi. Sizin de başınıza bu tür tehditler gelirse hemen adalete başvurun, sizi korkutamasınlar, sindiremesinler. Şüphelilerin en kısa sürede cezalandırılacağına inancım tam."